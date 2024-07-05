Bursa’da çöp evi temizlemeye gelenlere bıçakla saldırı! Polis kolundan yaralandı

Bursa'da bir çöp evi temizlemeye giden belediye ekipleri ev sahibi Feyzullah Yasa'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Yasa kendisine müdahale eden bir polisi yaraladı. İşte o anlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN