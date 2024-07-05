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Bursa’da çöp evi temizlemeye gelenlere bıçakla saldırı! Polis kolundan yaralandı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 05.07.2024 09:55
Bursa'da bir çöp evi temizlemeye giden belediye ekipleri ev sahibi Feyzullah Yasa'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Yasa kendisine müdahale eden bir polisi yaraladı. İşte o anlar...
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Çöp evi temizlemeye gelenlere saldırı!
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