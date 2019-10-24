24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.10.2019

Bursa'da çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı

Bursa'da bir evin önündeki çöp bidonu yanına bırakılan çantadan yeni doğmuş bebek çıktı. Çöp arabasının çöpleri toplamak için geldiği sırada çantadan ağlama sesi gelince olay ortaya çıktı.

İddiaya göre, Çeltik Sokak üzerindeki tek katlı bir evin önüne çanta bırakan kimliği belirsiz bir kadın hızla uzaklaştı. Ağzı kapalı çanta uzun süre orada dursa da içerisinde ne olduğunu kimse merak edip bakmadı. Belediyeye ait çöp kamyonunun sokağa girip çöpleri topladığı sırada kapının önündeki bidona çöp dökmek için çıkan bir ev sahibi çantanın içerisinden ağlama sesi geldiğini fark edince çantayı açıp içerisine baktı. Bebek olduğunun anlaşılması üzerine olay yerine polis ve ambulans çağrıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

112 ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından yaşadığı anlaşılan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay sonrası yaptığı inceleme sırasında, görgü tanıklarının ifadelerinden çantanın kimliği belirsiz bir kadın tarafından bırakıldığını kadının bebeği terk ettikten sonra koşarak uzaklaştığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye alan polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Acil Servisinde kontrol altında tutulan 3 günlük erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu savcılık kontrolünün ardından sosyal hizmetler görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bursa'da çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı
Bursa'da çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı
Okul bahçesinde dehşet!
Okul bahçesinde dehşet!
VIP araç cayır cayır yandı!
VIP araç cayır cayır yandı!
Tehditler onu yıldırmadı! 35 yıldır türk bayrağına gözü gibi bakıyor
Tehditler onu yıldırmadı! 35 yıldır türk bayrağına gözü gibi bakıyor
Görenler şok oldu! Mayk hayatını kaybetti!
Görenler şok oldu! Mayk hayatını kaybetti!
Şehit eşi ve kızından duygulandıran görüntü
Şehit eşi ve kızından duygulandıran görüntü
Polisin motosikleti ıslanmasın diye şemsiyeyle bekleyen küçük kız
Polisin motosikleti ıslanmasın diye şemsiyeyle bekleyen küçük kız
Antalya’da fuhuş çetesine operasyon!
Antalya’da fuhuş çetesine operasyon!
Konya'da yaya geçidinde dehşeti yaşadılar! O anlar kamerada
Konya'da yaya geçidinde dehşeti yaşadılar! O anlar kamerada
İstanbul'da halk otobüsü şoförü ile yolcu birbirine girdi
İstanbul'da halk otobüsü şoförü ile yolcu birbirine girdi
Uşak'ta yangın: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta yangın: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Sosyal medyadan tropik hayvan satışına operasyon
Sosyal medyadan tropik hayvan satışına operasyon
Daha Fazla Video Göster