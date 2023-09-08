Bursa’da cinayet anının görüntülüleri ortaya çıktı

Bursa'da eğlence mekanında bir grup genç ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle kendilerini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri arasında çıkan, Gökhan Kılıç'ın (33) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarafların birbirine silahla ateş ettiği, yaralanan bir kişinin ise yolun kenarına taşındığı görüldü.