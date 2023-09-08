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Bursa'da cinayet anının görüntülüleri ortaya çıktı

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Giriş: 08.09.2023 15:44
Güncelleme:08.09.2023 15:45
Bursa'da eğlence mekanında bir grup genç ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle kendilerini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri arasında çıkan, Gökhan Kılıç'ın (33) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarafların birbirine silahla ateş ettiği, yaralanan bir kişinin ise yolun kenarına taşındığı görüldü.
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