08 Eylül 2023, Cuma
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Bursa'da cinayet anının görüntülüleri ortaya çıktı
Bursa'da eğlence mekanında bir grup genç ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle kendilerini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri arasında çıkan, Gökhan Kılıç'ın (33) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarafların birbirine silahla ateş ettiği, yaralanan bir kişinin ise yolun kenarına taşındığı görüldü.