Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı! Bekçiler olaya müdahale etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Silah sesini duyan çevredeki bekçiler sokağa gelerek Hayrandere'nin elindeki silahı aldı. Bacağından yaralanan Erdel ise hastaneye kaldırıldı.