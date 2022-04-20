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Bursa’da cezaevi servisinde patlama: 1 ölü

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Giriş: 20.04.2022 09:12
Güncelleme:20.04.2022 09:12
Son dakika haberine göre… Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde İhsaniye metro civarında bulunan bir petrol istasyonun hemen girişinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayda 8 kişi de yaralandı ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.
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