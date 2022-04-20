20 Nisan 2022, Çarşamba
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Bursa’da cezaevi servisinde patlama: 1 ölü
Son dakika haberine göre… Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde İhsaniye metro civarında bulunan bir petrol istasyonun hemen girişinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayda 8 kişi de yaralandı ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.