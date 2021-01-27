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Bursa'da can pazarı! Lodosun oluşturduğu şiddetli fırtınaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 27.01.2021 11:22
Güncelleme:27.01.2021 11:31
Bursa’da çatıları uçurup, araçların hasar olmasına neden olan lodos fırtınasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan şiddetli lodos sanayi sitesini yerle bir etti. Şiddetli fırtına iş yerinde hasara neden olan Fatih Ural, "Biz ucuz kurtulmuşuz’, dışarı çıktığımızda olayın ciddi olduğunu gördük. 20 saniye sürdü. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Saatteki hızı 80 kilometreye çıkan lodos, Yıldırım ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde fırtınaya neden oldu. Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtınada 4 iş yerinin çatısı uçarak, 19 aracın üzerine düşüp, maddi hasar meydana getirdi. Yoldan geçen bir vatandaş da kopan çatı parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. 20 saniye süren fırtınada dron ve güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, lodosun neden olduğu tahribatı gözler önüne serdi.

FIRTINA ANLARI SANİYE SANİYE SANİYE KAMERADA
örüntülerde hortumun etkisiyle bölgede bulunan dükkanların önündeki malzemelerin çevreye saçıldığı ve araç parçalarının havada uçarak, vatandaşlar için tehdit oluşturduğu yer alıyor.

Vatandaşların da yaralanmamak için kendilerini kormaya çalıtığı anlar da görüntülere yansıdı.

'20 SANİYE SÜRDÜ, UCUZ ATLATTIK'
Şiddetli fırtına iş yerinde hasara neden olan Fatih Ural, "Aniden gelen rüzgarla, soba ve sandalyelerin havaya kalktığını gördük. Panik yaşadık çünkü ne olduğunu anlayamadık. Bir anda ne olduysa oldu. Sonra bir baktık ki, bütün çatı ve tamponlar havada uçuşuyor. Zaten kamera kayıtlarında da baktığımızda hepsini gördük. Sonra dedik ki, 'Biz ucuz kurtulmuşuz', dışarı çıktığımızda olayın ciddi olduğunu gördük. 20 saniye sürdü. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yıldırım Kaymakamlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

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