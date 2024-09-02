02 Eylül 2024, Pazartesi
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Bursa'da can pazarı! Boşluğu fark edemedi denize düştü
Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen kız çocuğu denize düştü. Baba hemen suya atlarken, vatandaşların uzun çabası sonrası küçük kız ve suya atlayan baba denizden çıkarıldı.