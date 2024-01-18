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Bursa’da çalıştığı iş yerini soydu, hastanede MR çektirirken yakalandı

İHA
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Giriş: 18.01.2024 01:36
Güncelleme:18.01.2024 01:36
Bursa'da eski çalıştığı fabrikanın çelik kasasını kopya anahtar ile soyan ve 2 milyon liralık döviz çalan zanlı hastanede MR çektirirken Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.
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