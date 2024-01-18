Bursa’da çalıştığı iş yerini soydu, hastanede MR çektirirken yakalandı

Bursa'da eski çalıştığı fabrikanın çelik kasasını kopya anahtar ile soyan ve 2 milyon liralık döviz çalan zanlı hastanede MR çektirirken Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN