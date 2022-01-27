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Bursa'da buzlanan yolda kayan aracını, inip durdurmaya çalıştı

DHA
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Giriş: 27.01.2022 12:13
Bursa'da buz tutan yolda yokuş yukarı çıkarken kayan hafif ticari araç, inen sürücüsünün tüm çabalarına karşın evin bahçesine düştü. Kaza sırasında kucağındaki bebek bulunan kadın ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası buz tutan yolda yokuş yukarı çıkan hafif ticari araç, kaymaya başladı. İnen sürücü, aracı durdurmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada kucağındaki bebekle yol üzerinde bulunan kadın ise son anda kaçarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı araç, bir evin bahçe kısmına düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başka kazalar yaşanması ihtimali üzerine sokağa giriş ve çıkışları kapatarak önlem aldı. Yol temizlenip araç çekiciyle çıkarıldıktan sonra sokak yeniden trafiğe açıldı.
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