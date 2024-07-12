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Bursa’da bir sürücü navigasyonu karıştırdı merdivende kaldı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 12.07.2024 16:04
Bursa bir sürücü navigasyonu açarak yola çıktı. Araç yolu yerine yaya güzergahını seçen sürücü hatasını çok geç anladı ve merdivenlerde kaldı.
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Navigasyonu karıştırdı merdivende kaldı
Navigasyonu karıştırdı merdivende kaldı
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