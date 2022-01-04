04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa’da bir şahıs otomobiliyle köpeği ezip yoluna devam etti

Bursa’da bir şahıs otomobiliyle köpeği ezip yoluna devam etti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2022 12:48
Bursa’da, otomobiliyle geri manevra yapan sürücünün yoldaki köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre sürücünün yoluna devam etmesi ise tepki topladı. Olay, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada, yol ortasındaki köpeği ezdi. Aracın altından kurtulan köpek, can havliyle yol kenarına kaçarken, sürücü ise durmadan yoluna devam etti. Yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar, sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı, sürücüye tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobiliyle köpeği ezip yoluna devam etti
Otomobiliyle köpeği ezip yoluna devam etti
Kar ve buzun birleştiğİ ilde büyüleyici manzara
Kar ve buzun birleştiğİ ilde büyüleyici manzara
Hem maske takmadı hem de kart okutmayacağını söyledi
Hem maske takmadı hem de kart okutmayacağını söyledi
Ankara’da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
Ankara'da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
12 yaşındaki çocuğa 10 köpek saldırdı
12 yaşındaki çocuğa 10 köpek saldırdı
200 kiloluk dev piton çiftlikte yakalandı!
200 kiloluk dev piton çiftlikte yakalandı!
İETT otobüsünde korkutan yangın
İETT otobüsünde korkutan yangın
Arkasına bile bakmadan kaçtı! Pes dedirten olay
Arkasına bile bakmadan kaçtı! Pes dedirten olay
Korona grip arası fark nedir?
Korona grip arası fark nedir?
3_yaass
3_yaass
Aydın’da katliam gibi kaza kamerada!
Aydın'da katliam gibi kaza kamerada!
Milyoner’deki yarışmacı sosyal medyayı salladı!
Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı!
Daha Fazla Video Göster