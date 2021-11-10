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Bursa’da bir kadın içi para dolu çantayı yanındaki çocuğa aldırıp bölgeden ayrıldı

DHA
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Giriş: 10.11.2021 16:29
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kadın, sokakta gördüğü, içerisinde 24 bin TL ile 600 bin TL'lik çek bulunan çantayı yanındaki çocuğa aldırıp bölgeden ayrıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Mobilya işletmesi sahibi Bahattin D., içerisinde 24 bin TL ile 600 bin TL'lik çekin bulunduğu çantayı, iş yerinin önünde aracına binerken düşürdü. Aracıyla bölgeden uzaklaşan Bahattin D. bir süre sonra çantasının yanında olmadığını gördü. Çantayı araca binerken düşürdüğünü düşünen Bahattin D., geri dönüp bölgedeki güvenlik kameralarını izledi. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde çantayı yoldan geçen bir kadının aldığı görüldü. Görüntülerde, kadının çantayı görünce çevreyi kontrol ettiğini alıp kendisine getirmesini istediği görüldü. Çocuk da çantayı alıp kendisine getirdi. Çantanın içini kontrol eden kadın, çocukla birlikte bölgeden uzaklaştı. Bahaddin D.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri, kadını bulmak için çalışma başlattı.

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