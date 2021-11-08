Bursa’da bir kadın 4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdı! O anlar kamerada

Bursa’da kimliği belirsiz kadının, bir mağazanın kapısının önünde sergilenen çantalardan birini 4 yaşlarındaki çocuğa çaldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadın, biri bebek arabasında 2 çocukla çanta ve kozmetik malzemesi satan mağazanın önüne geldi. Mağaza önünde sergilenen çantaları inceleyen kadın, yanındaki, yüzünde bir film karakterinin maskesi olan 4 yaşlarındaki erkek çocuğa, beğendiği bir çantayı eliyle göstererek almasını istedi. Çocuk, çantayı askıdan alıp, bebek arabasına koydu. Kadın ise mağaza sahiplerinin dikkatini dağıtmak için başka bir çantayı alarak içeri girip fiyat sordu. Fiyatını öğrendiği çantayı bırakan kadın çocuklarıyla uzaklaştı.