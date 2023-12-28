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Bursa'da bir işçi yük asansörü ile duvar arasında kalarak öldü

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Giriş: 28.12.2023 19:08
Bursa'da bir tekstil fabrikasında korkunç bir olay yaşandı. Bir işçi yük asansörü ile duvar arasında sıkışarak can verdi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Caddesi'ndeki fabrikada çalışan Yakup Altun (50), malzeme yüklediği sırada hareket eden asansör ile duvar arasında sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Altun'un öldüğü belirlendi.

İşçinin cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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