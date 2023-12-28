28 Aralık 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bursa'da bir işçi yük asansörü ile duvar arasında kalarak öldü
Bursa'da bir tekstil fabrikasında korkunç bir olay yaşandı. Bir işçi yük asansörü ile duvar arasında sıkışarak can verdi.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Caddesi'ndeki fabrikada çalışan Yakup Altun (50), malzeme yüklediği sırada hareket eden asansör ile duvar arasında sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Altun'un öldüğü belirlendi.
İşçinin cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.