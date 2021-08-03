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Bursa'da bir garip olay: 'Bana büyü yaptı' dedi arkadaşını tüfekle öldürdü

DHA
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Giriş: 03.08.2021 08:43
Bursa'da, Adem Karasaç (45), kendisine büyü yaptığını öne sürdüğü Selahattin İskender’i (57) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Bacağından vurulan İskender kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis şüpheli Karasaç’ı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.
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