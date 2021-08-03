03 Ağustos 2021, Salı
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Bursa'da bir garip olay: 'Bana büyü yaptı' dedi arkadaşını tüfekle öldürdü
Bursa'da, Adem Karasaç (45), kendisine büyü yaptığını öne sürdüğü Selahattin İskender’i (57) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Bacağından vurulan İskender kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis şüpheli Karasaç’ı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.