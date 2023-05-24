24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Bursa'da belgeselleri aratmayan görüntüler
Bursa’da kent merkezine inen yabani hayvanlar vatandaşların kamerasına yansıdı. Uludağ yolundaki bir ayı yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçerken, sokak arasında gezen sansar ve tilki çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ortadan kayboldu.