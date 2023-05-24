Bursa'da belgeselleri aratmayan görüntüler

Bursa’da kent merkezine inen yabani hayvanlar vatandaşların kamerasına yansıdı. Uludağ yolundaki bir ayı yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçerken, sokak arasında gezen sansar ve tilki çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ortadan kayboldu.

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