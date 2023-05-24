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Bursa'da belgeselleri aratmayan görüntüler

İHA
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Giriş: 24.05.2023 15:42
Bursa’da kent merkezine inen yabani hayvanlar vatandaşların kamerasına yansıdı. Uludağ yolundaki bir ayı yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçerken, sokak arasında gezen sansar ve tilki çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ortadan kayboldu.
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Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
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