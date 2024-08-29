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Bursa’da barbunya zamanı! Kırmızı barbunyalar toplanıyor

Bursa’da barbunya zamanı! Kırmızı barbunyalar toplanıyor

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 15:48
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Sansarak Köyü'nde çiftçilerin kovaları barbunyalarla doldu taştı. A Haber barbunya hasadını ekrana getirdi.
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