Bursa’da bağ evi alev alev yandı

Yangın saat 16.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesindeki Mustafa Torun'a ait bağ evinde meydana geldi. Kaynak sırasında kıvılcım eve sıçradı. Kıvılcım yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören ev sahibi durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada alevler evi sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN