Bursa’da babaanne 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu

Bursa'da otobüse binen yaşlı kadın ve 6 yaşındaki torunu bir süre yolculuk etti. Sonrasında babaanne durakta indi ama; yalnızdı.Torununu unuttuğunu fark eden kadın otobüsün peşinden koştu ancak yetişemedi. 6 yaşındaki çocuk ise olanlardan habersiz ona el sallayarak yolculuğa devam etti. Yaşlı kadın hemen polis merkezine gitti. Şoför ise çocuğun unutulduğunu son durakta fark etti. Israrlara rağmen ismini söylemeyen çocuk, polis merkezine götürüldü. Sonrasında da ailesine teslim edildi.

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