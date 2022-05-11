11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Bursa’da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü! Hemen öncesi kamerada
Son dakika haberleri... Bursa'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan mağazanın tavanı çöktü. Çökmeden sonra ekipler hızla olay yerine yönlendirildi. Tahliye işlemlerinin akabinde AVM'ye girişler kapatılırken tavan çökmeden hemen öncesine ait görüntüler ortaya çıktı.