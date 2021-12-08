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Bursa'da atlar sürücülere dehşeti yaşattı, o anlar kameraya yansıdı

İHA
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Giriş: 08.12.2021 09:32
Güncelleme:08.12.2021 09:33
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yola çıkan başıboş atlar kazaya neden oldu. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İnegöl - Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Fatih Pal yönetimindeki 03 EV 217 plakalı otomobil, yola aniden çıkan başı boş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen at yaralanmasına rağmen kaçarak uzaklaştı. Kaza nedeniyle duran otomobile ise arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada şans eseri yaralananan olmadı. Kaza sonucu 2 araçta da maddi hasar oluştu. Araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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