15 Eylül 2024, Pazar
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Bursa'da arıza yapan VIP minibüs alev alev yandı
Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanlar çıktığını gören minibüs şoförü, aracı kenarı çekti. Aracın motor kısmından yükselen alevler, kısa sürede minibüsü sardı. Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği VIP minibüs, kullanılamaz hale geldi.