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Bursa'da arıza yapan VIP minibüs alev alev yandı

Bursa'da arıza yapan VIP minibüs alev alev yandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 10:19
Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanlar çıktığını gören minibüs şoförü, aracı kenarı çekti. Aracın motor kısmından yükselen alevler, kısa sürede minibüsü sardı. Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği VIP minibüs, kullanılamaz hale geldi.

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VIP minibüs alev alev yandı
VIP minibüs alev alev yandı
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