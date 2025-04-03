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Bursa’da aranması olan şahsa tatil sürprizi: Doğukan gel hadi polis

Bursa'da aranması olan şahsa tatil sürprizi: Doğukan gel hadi polis

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.04.2025 16:59
Bursa'da aranması olan bir şüpheli, gezmek için çıktığı Uludağ'dan dönüşte teleferiği tercih etti. Teleferikle yaptığı yolculuk sonrası kendisini polisin karşıladığını gören şüpheli şok yaşarken o anlar kameraya yansıdı. Polis karşıladığı aranan şüpheliyi, "Doğukan gel hadi polis" sözleriyle gözaltına aldı.
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Bursa’da aranması olan şahsa tatil sürprizi: Doğukan gel hadi polis
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