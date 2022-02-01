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Bursa’da aracının el frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu

İHA
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Giriş: 01.02.2022 10:33
Güncelleme:01.02.2022 10:34
Bursa’da bir vatandaş rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek istedi. O sırada el frenini çekmeyi unutan vatandaş rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek isteyen vatandaş, el frenini çekmeyi unutunca rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu. Bu anlar kameralara yansıdı.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde araç sahibinin aracından inerek lastikleri kontrol etmek istediği ve o sırada el frenini çekmeyi unutunca aracın rampa aşağı gittiği, aracı ise tutarak durdurma anları görüldü.
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