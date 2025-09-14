Bursa’da anayolda geri geri ilerledi! Kazaya karıştı olay yerinden böyle kaçtı

14 Eylül 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.09.2025 12:02
Bursa'da yolu şaşıran bir sürücü, anayolda geri geri giderek arkasından gelen ticari araca çarptı. Hem trafiği tehlikeye atan hem de kazaya karıştıktan sonra hızla olay yerinden kaçan sürücü, kameraya anbean yansıdı.
