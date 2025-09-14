Bursa’da anayolda geri geri ilerledi! Kazaya karıştı olay yerinden böyle kaçtı

Bursa'da yolu şaşıran bir sürücü, anayolda geri geri giderek arkasından gelen ticari araca çarptı. Hem trafiği tehlikeye atan hem de kazaya karıştıktan sonra hızla olay yerinden kaçan sürücü, kameraya anbean yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN