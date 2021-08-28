Bursa’da alkollü şahıs şelaleden düştü, derede boğuldu

Bursa'da bir şahıs arkadaşıyla alkol aldığı esnada dengesini kaybederek dereye düştü. Metrelerce yükseklikten dereye düşen adam suda boğuldu.

Olay, saat 22.00 sularında Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şelalenin başında arkadaşı N.P.(65) ile alkol içen İsmail Demiralay (39), bir müddet sonra ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Hemen hemen 8 metre yükseklikten dereye düşen adam suda kayboldu. Arkadaşının düştüğünü fark eden N.P., durumu jandarma, 112 Sağlık ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerine ihbar ettii.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri derede arama yaptı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda dereden çıkarılan İsmail Demiralay'ı gören sağlık personeli H.G., arkadaşı olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.