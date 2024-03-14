14 Mart 2024, Perşembe
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Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar
Bursa’da alacaklılarını yolda gören bir grup şüpheli, takip ettikleri aracı kurşuna dizdi. Araçta bulunan iki kişi şans eseri yara almazken, otomobil âdetâ delik deşik oldu. Polis, dehşet saçan 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.