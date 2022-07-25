Bursa’da akılalmaz olay | Yeğenini kaçırıp eve kilitledi! Teyzenin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri… Türkiye, Bursa'daki akıl almaz olayı konuşuyor. Bir evi tahliye etmek için giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Evin içi çöp doluydu ve bir odada kilitli çocuk vardı. Teyzesinin kaçırıp odaya kilitlediği çocuk annesine teslim edildi. Emniyette susma hakkını kullanan teyze Kamuran Pınar A.'nın savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Olayın detaylarını A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu aktardı.

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