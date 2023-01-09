Bursa’da akılalmaz olay! Her şey seyir halindeyken başladı...

Bursa'da, hareket halindeki otomobilde çıkan kavgada, yolcu konumundaki kişi araçtan inip diğer tarafa geçerek kapıyı açtı. Akrabası olan sürücü yola düşerken, tarafların kavgası yerde sdevam etti. Yaklaşık 20 metre ilerleyen otomobil ise bir evin duvarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.