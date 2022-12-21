21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa’da akılalmaz olay! Cinayetten 37 gün sonra serbest kaldı 157 gün sonra tekrar tutuklandı | İfadesi 'pes' dedirtti

Bursa’da akılalmaz olay! Cinayetten 37 gün sonra serbest kaldı 157 gün sonra tekrar tutuklandı | İfadesi 'pes' dedirtti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2022 13:07
Bursa’da bir kişi otopark yeri yüzünden tartıştığı komşusu Lokman Cört’ü bıçaklayarak öldürdü. Kardeşi Nezir Cört'ü de yaralayan, Hüseyin Özdemir tutuklandıktan 37 gün sonra mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Özdemir, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildikten 157 gün sonra yeniden tutuklandı.
Bursa’da dehşete düşüren olay!
Bursa'da dehşete düşüren olay!
Asgari ücret için net rakam verdi
Asgari ücret için net rakam verdi
Bağcılar’da aile hekimine saldırı yürekleri yaktı!
Bağcılar'da aile hekimine saldırı yürekleri yaktı!
Milyonluk Maybach alev alev yandı
Milyonluk "Maybach" alev alev yandı
Asgari ücret 9 bin TL olur mu?
Asgari ücret 9 bin TL olur mu?
Çivili sopayla öldüresiye dövdüler!
Çivili sopayla öldüresiye dövdüler!
Ejderha dövmeli hanımağa tutuklandı
Ejderha dövmeli hanımağa tutuklandı
Kura takvimi nasıl olacak?
Kura takvimi nasıl olacak?
İkizler çetesinin büyük vurgunu
İkizler çetesinin büyük vurgunu
İkizler çetesinden 37 milyon TL’lik vurgun!
İkizler çetesinden 37 milyon TL'lik vurgun!
Evini görünce şok oldular!
Evini görünce şok oldular!
Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı
Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı
Daha Fazla Video Göster