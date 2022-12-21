21 Aralık 2022, Çarşamba
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Bursa’da akılalmaz olay! Cinayetten 37 gün sonra serbest kaldı 157 gün sonra tekrar tutuklandı | İfadesi 'pes' dedirtti
Bursa’da bir kişi otopark yeri yüzünden tartıştığı komşusu Lokman Cört’ü bıçaklayarak öldürdü. Kardeşi Nezir Cört'ü de yaralayan, Hüseyin Özdemir tutuklandıktan 37 gün sonra mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Özdemir, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildikten 157 gün sonra yeniden tutuklandı.