24 Ekim 2024, Perşembe
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Bursa'da akılalmaz olay... Ayağı gazda kalınca "facia böyle geliyorum" dedi
Bursa'da bir sürücü, ayağını gazdan çekmeyi unutunca kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda ezilmekten kurtulurken, trajikomik olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.