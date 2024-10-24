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Bursa'da akılalmaz olay... Ayağı gazda kalınca

Bursa'da akılalmaz olay... Ayağı gazda kalınca "facia böyle geliyorum" dedi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 13:40
Bursa'da bir sürücü, ayağını gazdan çekmeyi unutunca kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda ezilmekten kurtulurken, trajikomik olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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