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Bursa'da akılalmaz manzara! Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video

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30.04.2020
Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve ramazan dolayısıyla içme suyu ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kaynak suyunun başında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 1 saat sıra bekledi..Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, saatlerce sürdü.

20 LİTRELİK SU BİDONLARI 2,5 LİRAYA DOLDURULDU
Ramazan ayının gelmesi ve 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu.

KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

''SUYUN FİYATI BURADA ÇOK UYGUN''
Su doldurmak için 1 saat sıra beklediğini belirten Ramazan Demirtaş, "Hem ramazan hem de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su doldurmaya geldik. Suyun fiyatı burada çok uygun. Aslında dün gelmiştim. Dün minibüs duraklarına kadar kuyruk vardı. 2 saat beklemek zorunda kalacaktım. Bugün erken saatte geldim" dedi.
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