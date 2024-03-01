01 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bursa'da akılalmaz hırsızlık : Tavan arasına koyduğu 650 bin TL'lik altın ve paraları çalındı
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısına sahibi tarafından 15 cumhuriyet altını, 50 çeyrek altın, 4 tam altın, 4 bin dolar, inci kolye ve 2 köstebekli saatin ve depodan bisiklet ile kaynak makinasının çalındığının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kısa sürede şüphelinin kimliği tespit etti. Şüphelinin Rıdvan Z. (30) olduğu tespit edildi. Şüpheli Rıdvan Z.'nin bir apartta saklandığını ve Balıkesir'e gitmek üzere olduğunu tespit etmesiyle birlikte kısa sürede yakaladı. Ekipler, yaptıkları aramalarda çalınan ziynet eşya ve dövizlerin ile bisiklet ve kaynak makinesini ele geçirerek sahiplerine teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.