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Bursa'da akıl almaz olay: Kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı alıp kaçtılar

Bursa'da akıl almaz olay: Kiralık aracı satamayınca para dolu çantayı alıp kaçtılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 11:56
Bursa'da kiralık otomobili satmaya çalışan dolandırıcılar, bunda başarılı olamayınca otomobilin içindeki 550 bin lira dolu çantayla kayıplara karıştılar.
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