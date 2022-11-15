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Bursa’da 60 milyon metreküp kapasiteli baraj tamamen kurudu! Sadece 50 günlük su kaldı

İHA
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Giriş: 15.11.2022 12:58
Bursa'nın içme suyunun en önemli bölümünü sağlayan senelik 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Dron ile kaydedilen görüntüler olayın vehametini gözler önüne serdi. 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise % 50'ye indi. Yağış olmazsa Bursa'nın yalnızca 50 günlük suyu kaldı. Çevreciler su tasarrufu çağrısı yaparken, tek ümit ise bu hafta sonundan itibaren başlayacak yağışlar. Nilüfer Barajı yanındaki Kozbudaklar Köyü Muhtarı Mehmet Yılırım, "45 yıldır böyle bir şey görmedim" şeklinde konuştu. Doğader Başkanı Sedat Güler de "Nilüfer gözlerimizin önünde kuruyor" dedi. Şehrin su ihtiyacının karşılanması için ovada açılan 130 kuyudan sisteme su veriliyor.
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