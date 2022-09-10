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Bursa’da 5 kişilik aileye araba çarptı! 3 aylık çocuğunu üstüne kapanarak korudu | 9 yaşındaki çocuğun durumu ise kritik

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Giriş: 10.09.2022 14:04
Bursa'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan Suriye uyruklu 5 kişilik aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Elektrikli bisikletten düşerek yaralanan 29 yaşındaki anne Beyan Elkasir'in 3 aylık bebeğini üzerine siper olarak korudu. Bebek Muhammed kazadan yara almadan kurtulurken, 9 yaşındaki kızı Eşşam ise ağır yaralandı.
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