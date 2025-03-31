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Bursa’da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 31.03.2025 10:24
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 servis minibüsü, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri yola dökülen yağ ve parçaları temizlerken, polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.
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Bursa’da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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