Bursa’da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 servis minibüsü, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri yola dökülen yağ ve parçaları temizlerken, polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

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