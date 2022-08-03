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Bursa’da 30 metreden aşağıya düştü! Nefes kesen kurtarma anları böyle görüntülendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2022 14:33
Güncelleme:03.08.2022 14:34
Bursa'da yürüyüş yapmak için yeşillik alana giden bir kişi dengesini kaybederek 30 metrelik yükseklikten düştü. Otların arasında düşerek yaralanan adam nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.
Bursa’da 30 metreden aşağıya düştü!
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