03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Bursa’da 30 metreden aşağıya düştü! Nefes kesen kurtarma anları böyle görüntülendi
Bursa'da yürüyüş yapmak için yeşillik alana giden bir kişi dengesini kaybederek 30 metrelik yükseklikten düştü. Otların arasında düşerek yaralanan adam nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.