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Bursa'da 3 kişi motosikletle yolculuk yapıp yük taşıdı

Bursa'da 3 kişi motosikletle yolculuk yapıp yük taşıdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 11:26
Bursa'da motosiklet ile trafiğe çıkan bir sürücü 3 kişi yolculuk yaptığı yetmezmiş gibi bir de arkadaşına yük taşıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3 kişi motosikletle yolculuk yapıp yük taşıdı
3 kişi motosikletle yolculuk yapıp yük taşıdı
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