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Bursa'da 3 katlı binada doğal gaz sıkışması kaynaklı patlama

DHA
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Giriş: 29.12.2022 16:08
Bursa'da 3 katlı binanın ilk katındaki doğal gaz sobasındaki gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, ev sahibi Mithat Arıkan yaralandı.
3 katlı binada doğal gaz patlaması
3 katlı binada doğal gaz patlaması
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