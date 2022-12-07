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Bursa'da 21 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı! Vakalarla ilgili soruşturma başlatıldı

İHA
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Giriş: 07.12.2022 09:32
Bursa'da 21 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme vakaları ile ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.
21 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı!
21 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı!
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