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30.10.2019

Bursa'da 20 kez takla atan genç, babasının arabası perte çıkınca hüngür hüngür ağladı

Bursa’da eve giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir genç, otomobili ile 20 takla attı. Yanındaki arkadaşı ile burnu kanamadan araçtan çıkan genç, hurdaya dönen araç için hüngür hüngür ağladı. Ayrıca kaza yerinden geçen iki motosikletli genç de aynı yerde kaza yaparak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşları ile birlikte gezen 19 yaşındaki Burak S. eve dönmek isterken virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile birlikte 20 takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından çıkartılan Burak S. ve Kağan K.'nın yaralanmadığı görüldü. Bunun üzerine sürücü Burak S.'nin annesi ve babasının olay yerine gelmesi üzerine Burak S. babasının aracının hurdaya döndüğünü belirterek, hüngür hüngür ağlamaya başladı.

"BABAMIN NE ZORLUKLARLA ALDIĞI ARABAYI HURDAYA ÇEVİRDİM"

Annesine sarılıp omzunda ağlan genç, "Araba gitti ya, araba pert oldu, şu arabanın haline bak ya, babamı çağırmayın, ne zorluklarla aldığı arabayı hurdaya çevirdim" diye konuştu.

Öte yandan kaza yerinden geçen 2 motosikletli genç kırılan cam parçalarının üzerinden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek motordan düştü. Yaralanan 2 genç ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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