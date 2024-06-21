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Bursa'da 2 bin yıllık tarihi surlara sprey boya ile yazı yazdılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 13:00
Bursa'nın İznik ilçesinde 2 bin yıllık tarihi surlara sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekiyor.
Tarihi surlara sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi surlara sprey boya ile yazı yazdılar
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