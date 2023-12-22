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Bursa'da 150 bin lira cinayeti kamerada

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Giriş: 22.12.2023 14:00
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Batuhan K. (27) yanına aldığı Rıdvan G. (27), Kemal K. (25), Enes T. (22), Aygün T. (47) ve Tayfun E. (25) ile 150 bin lira alacaklısı olduğu Yakup Karataş’ın (28) peşine düştü. İki araçla takibe aldıkları Yakup Karataş’ı sokak arasında sıkıştıran şüphelilerden Batuhan K. ve Tayfun E. yanında getirdikleri tabancayla arka arkaya tetiğe bastı. Karataş kanlar içinde yerde kalırken, çevredekiler silah sesleri üzerine polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, 6 şüpheli olay yerinden araçlarıyla kayıplara karıştı. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırsa da, Karataş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bursa’da 150 bin lira cinayeti kamerada
Bursa'da 150 bin lira cinayeti kamerada
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