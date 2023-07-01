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Bursa'da, 111 kişiye bozuk kurban eti verdiği iddia edilen firma sahipleri adliyede

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2023 17:17
Bursa'da kurban kesmek için 1800 kişiden, ortalama 7 bin 100 liradan vekalet alan bir et restoran sahibi Ali A. ile oğlu Enes A., hisse sahiplerinden 111 kişinin şikayetleri üzerine gözaltına alındı. Hak sahipleri etlerin dini usullere uygun olmadığını ve bozuk olduğunu öne sürerek yaklaşık 800 bin lira zararlarının olduğunu söyledi. Baba ve oğlu, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.
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