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Bursa yüksek hızlı trende sona doğru

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 15:45
Bursa'da yüksek hızlı tren hattında çalışmalar devam ediyor. Proje ile Ankara'dan Bursa'ya ulaşım süresi 2 saat 15 dakika olacak. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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