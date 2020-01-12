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12.01.2020

Bursa Uludağ’da kar kalınlığı 140 santimetreyi geçti |Video

Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı başladı. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da 4 günlük aranın ardından kar yağışı yeniden etkili oluyor. Bursa Meteoloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ’daki kar kalınlığı 140 santimetre olurken, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 1 derece olacağı ifade edildi. Hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlarda Uludağ'a akın ediyor. Yolda tuzlama ve açma çalışmaları yapılırken, jandarma ekipleri kar lastiği uygulaması yapıyor. Kar lastiği olmayan araçlar yoldan geri çevriliyor.

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