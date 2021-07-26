Bursa Uludağ'da 3 gündür kayıp olan Gülefer Boynukısa bulundu

Bursa Uludağ'da Cuma günü odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan ve 263 kişilik arama kurtarma ekibinin 3 gündür aradığı 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nde jandarma ekibi tarafından sağ salim bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...