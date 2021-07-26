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Bursa Uludağ'da 3 gündür kayıp olan Gülefer Boynukısa bulundu

İHA
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Giriş: 26.07.2021 09:12
Bursa Uludağ'da Cuma günü odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan ve 263 kişilik arama kurtarma ekibinin 3 gündür aradığı 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nde jandarma ekibi tarafından sağ salim bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
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