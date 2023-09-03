03 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa Mudanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa Mudanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2023 12:15
Güncelleme:03.09.2023 12:15
Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alındı.
Mudanya’daki orman yangını kontrol altına alındı
Mudanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Ankara-İzmir hızlı tren hattı 2027’de hizmette
Ankara-İzmir hızlı tren hattı 2027'de hizmette
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
4 kişi alt geçitten yüzerek kurtuldu
4 kişi alt geçitten yüzerek kurtuldu
Denizli’de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Denizli'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Erzurum’a akşam saatlerinde meteor düştü!
Erzurum'a akşam saatlerinde meteor düştü!
Tepki çeken görüntülerdeki 7 kişi adliyede
Tepki çeken görüntülerdeki 7 kişi adliyede
Ayılara şeker vermek istedi!
Ayılara şeker vermek istedi!
Yıllara meydan okuyan ağaç!
Yıllara meydan okuyan ağaç!
Ağaçlarla otomobil yaptılar
Ağaçlarla otomobil yaptılar
Cemevi Külliyesi’nin temeli atılıyor
Cemevi Külliyesi'nin temeli atılıyor
Toplu taşımada üç geç kart mağduriyeti
Toplu taşımada "üç geç kart" mağduriyeti
Daha Fazla Video Göster