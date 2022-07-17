17 Temmuz 2022, Pazar
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Bursa Mudanya'da sürü halinde ortaya çıktılar! Mahalleli şaşkın bakışlarla izledi
Son dakika haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde görenleri şaşkına çeviren anlar saniye saniye kaydedildi. O anları vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Şehir merkezinde sürü halinde ortaya çıkan...